Aydın'da ÇEMBER-139 operasyonunda 27 aranan şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ÇEMBER-139 adlı çalışma, 27-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyona 84 unsur ve 253 personel katıldı; amaç, farklı suçlardan haklarında yakalama emri veya arama kaydı bulunan şahısların tespit edilip yakalanmasıydı.

Yakalamaların dağılımı:

Operasyonlarda toplam 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11 kişinin 0-2 yıl, 5 kişinin 2-5 yıl, 5 kişinin 5-10 yıl ve 1 kişinin 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Suç türleri ve adli süreç:

Şahısların aranma nedenlerine göre dağılımda 5 kişi uyuşturucu, 4 kişi hırsızlık, 1 kişi kasten öldürme, 1 kişi yağma, 1 kişi dolandırıcılık suçundan aranıyordu; 10 kişinin ise diğer suçlardan kaydı bulundu. Ayrıca 5 şahıs için ifadeye yönelik arama kaydı bulunduğu bildirildi. Yakalanan tüm şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

AYDIN’DA ARANAN 27 ŞAHIS YAKALANDI