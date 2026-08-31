Dolar 48,2572 +0,06%
Euro 56,0001 +0,23%
Bist 14.546,55 -0,65%
Altın Gram 6.961,60 -0,95%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,69 +2,98%
--°

Aydın'da ÇEMBER-139 operasyonunda 27 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın 27-29 Ağustos 2026 tarihlerinde yürüttüğü ÇEMBER-139 operasyonunda 27 aranan kişi yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da ÇEMBER-139 operasyonunda 27 aranan şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ÇEMBER-139 adlı çalışma, 27-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyona 84 unsur ve 253 personel katıldı; amaç, farklı suçlardan haklarında yakalama emri veya arama kaydı bulunan şahısların tespit edilip yakalanmasıydı.

Yakalamaların dağılımı:

Operasyonlarda toplam 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11 kişinin 0-2 yıl, 5 kişinin 2-5 yıl, 5 kişinin 5-10 yıl ve 1 kişinin 10-20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Suç türleri ve adli süreç:

Şahısların aranma nedenlerine göre dağılımda 5 kişi uyuşturucu, 4 kişi hırsızlık, 1 kişi kasten öldürme, 1 kişi yağma, 1 kişi dolandırıcılık suçundan aranıyordu; 10 kişinin ise diğer suçlardan kaydı bulundu. Ayrıca 5 şahıs için ifadeye yönelik arama kaydı bulunduğu bildirildi. Yakalanan tüm şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

AYDIN’DA ARANAN 27 ŞAHIS YAKALANDI

AYDIN’DA ARANAN 27 ŞAHIS YAKALANDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üç yılda olgunlaşan Tekirdağ soğanı sofralara ve dünyaya hazırlanıyor
images

Milli dış politikada yeni adım: Türkiye ve Suudi Arabistan komitesinin ilk topla...
images

Akçakoca’da mevsimlik işçi çocuklarına kapsamlı sağlık taraması
images

Niğde'de karbondioksit anjiyografisiyle periferik arter tedavisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üç yılda olgunlaşan Tekirdağ soğanı sofralara ve dünyaya hazırlanıyor

Sürücüsüz traktör kısa devre sonrası alev alıp ahıra çarptı

Milli dış politikada yeni adım: Türkiye ve Suudi Arabistan komitesinin ilk toplantısı bugün

Himalayalardan kopan buzulun seli Nepal'de ağır bilanço bıraktı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı