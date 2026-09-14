Aydın'da 'ÇEMBER-141' ile iki günde 24 kişi yakalandı

Jandarma iki günlük çalışmada 24 kişiyi yakaladı

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdü. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerinin yürüttüğü ÇEMBER-141 Operasyonu kapsamında, iki günlük sıkı takibin ardından toplam 24 aranan kişi yakalandı.

Operasyonun kapsamı:

Gerçekleştirilen operasyon bölge genelinde planlı kontroller ve istihbari çalışmaları içerdi. Yakalanan kişilerden bazılarına ilişkin kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi; bunlardan 5'inin 0-2 yıl, 7'sinin 2-5 yıl ve 3'ünün 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Suç dağılımı ve adli süreç:

İncelemede, yakalanan şahısların suç dağılımı da kayda geçirildi: 3 kişi hırsızlık, 2 kişi uyuşturucu, 2 kişi yaralama, 1 kişi cinsel saldırı, 1 kişi dolandırıcılık ve 6 kişi diğer suçlardan aranıyordu. Ayrıca 9 şahsın ise ifadeye yönelik aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.

AYDIN'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2 GÜNLÜK ÇALIŞMADA TOPLAM 24 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI