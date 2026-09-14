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Aydın'da 'ÇEMBER-141' ile iki günde 24 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü 'ÇEMBER-141 Operasyonu' kapsamında Aydın genelinde iki günlük çalışmada toplam 24 aranan kişi yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aydın'da 'ÇEMBER-141' ile iki günde 24 kişi yakalandı

Jandarma iki günlük çalışmada 24 kişiyi yakaladı

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdü. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerinin yürüttüğü ÇEMBER-141 Operasyonu kapsamında, iki günlük sıkı takibin ardından toplam 24 aranan kişi yakalandı.

Operasyonun kapsamı:

Gerçekleştirilen operasyon bölge genelinde planlı kontroller ve istihbari çalışmaları içerdi. Yakalanan kişilerden bazılarına ilişkin kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi; bunlardan 5'inin 0-2 yıl, 7'sinin 2-5 yıl ve 3'ünün 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Suç dağılımı ve adli süreç:

İncelemede, yakalanan şahısların suç dağılımı da kayda geçirildi: 3 kişi hırsızlık, 2 kişi uyuşturucu, 2 kişi yaralama, 1 kişi cinsel saldırı, 1 kişi dolandırıcılık ve 6 kişi diğer suçlardan aranıyordu. Ayrıca 9 şahsın ise ifadeye yönelik aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.

AYDIN&#039;DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2 GÜNLÜK...

AYDIN'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2 GÜNLÜK ÇALIŞMADA TOPLAM 24 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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