Aydın’da çember-142 ile aranan 31 kişi yakalandı

Aydın'da yürütülen çember-142 operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda 17-19 Eylül 2026 tarihlerinde il genelinde eş zamanlı olarak icra edilen Çember-142 Operasyonunda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyona toplam 77 unsur ve 213 personel katıldı.

Operasyonun kapsamı:

Yürütülen çalışmalarda öncelikle haklarında yakalama kararı bulunan şahısların tespit ve yakalanmasına odaklanıldı. Uygulamalar farklı ilçelerde eş zamanlı olarak yapılarak arananların yakalanma ihtimali artırıldı.

Yakalamalara ilişkin ayrıntılar:

Operasyon kapsamında; 0-2 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7, 2-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı. Ayrıca uyuşturucu suçundan aranan 4, hırsızlık suçundan aranan 3, yaralama suçundan aranan 2, cinsel saldırı suçundan aranan 1 ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan aranan 1 şahıs tespit edilerek yakalandı. Diğer suçlardan aranan 6 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 14 şahıs da operasyon kapsamında yakalandı.

Toplamda 31 şahıs hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

AYDIN’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK DÜZENLENEN ÇEMBER-142 OPERASYONU’NDA 31 ŞAHIS YAKALANDI.