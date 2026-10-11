Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Aydın'da çocuklar oyunla düşünmeyi keşfetti

Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'ndeki zeka oyunları etkinliğinde çocuklar, dikkat, mantık yürütme ve problem çözme yeteneklerini oyunla güçlendirdi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Aydın'da çocuklar oyunla düşünmeyi keşfetti

etkinlik kitaplıkta oyunla öğrenme fırsatı sundu:

Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi çatısı altında, Aydın İl Halk Kütüphanesi Kitap Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen zeka oyunları atölyesinde çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme becerilerini pekiştirme imkanı buldu. Etkinlikte farklı oyunlarla düşünme, strateji geliştirme ve çözüm üretme süreçleri canlı olarak uygulandı.

oyunlarla beceri geliştirme:

Program, çocukların dikkat ve odaklanma, mantık yürütme, problem çözme ve stratejik düşünme yeteneklerini desteklemeyi hedefledi. Katılımcılar her yeni hamlede alternatif çözüm yolları deneyerek birlikte düşünmenin ve başarmanın deneyimini yaşadı; etkinlik aktif katılımla gerçekleşti.

kütüphanelerin genişleyen rolü:

Kütüphane ortamında gerçekleştirilen atölye, kitapların ötesinde deneyimsel öğrenme fırsatları sunmanın önemini ortaya koydu. Organizasyon, çocukların gelişimine yönelik farklı etkinliklerin kütüphaneleri eğitim ve sosyal gelişim merkezi haline getirdiğine dikkat çekti ve katılımcılara keyifli bir öğrenme ortamı sundu.

AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR, ZEKÂ OYUNLARIYLA HEM...

AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR, ZEKÂ OYUNLARIYLA HEM EĞLENDİ HEM DE DİKKAT, MANTIK YÜRÜTME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI BULDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rektör Şevli Bitlis'teki Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin eğitim vizyonunu yerin...
images

Gençlik yatırımı geleceğe köprü: İlkadım'da eğitimden bilime kapsamlı destek
images

Özel eğitim öğretmeni adayları Eskişehir'de STEAM ile keşif ve tasarım beceriler...
images

Bilecik'te rehberlik hizmetlerinde yeni döneme ilişkin kapsamlı değerlendirme ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de sanayi dayanışmasıyla sağlıkta yeni adım: sanal anjiyo BT Pamukkale Üniversitesi'nde hizmete girdi

Mahmutlar'da tartışma kanlı bitti: kardeşi balkondan düştü, saldırgan hayatını kaybetti

Rize gastronomisi sofradan sağlığa yeni bir yaşam ve turizm modeli kuruyor

Görev sırasında fenalaşan Yusuf Güneş şehit oldu

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi