Aydın'da çocuklar oyunla düşünmeyi keşfetti

etkinlik kitaplıkta oyunla öğrenme fırsatı sundu:

Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi çatısı altında, Aydın İl Halk Kütüphanesi Kitap Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen zeka oyunları atölyesinde çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme becerilerini pekiştirme imkanı buldu. Etkinlikte farklı oyunlarla düşünme, strateji geliştirme ve çözüm üretme süreçleri canlı olarak uygulandı.

oyunlarla beceri geliştirme:

Program, çocukların dikkat ve odaklanma, mantık yürütme, problem çözme ve stratejik düşünme yeteneklerini desteklemeyi hedefledi. Katılımcılar her yeni hamlede alternatif çözüm yolları deneyerek birlikte düşünmenin ve başarmanın deneyimini yaşadı; etkinlik aktif katılımla gerçekleşti.

kütüphanelerin genişleyen rolü:

Kütüphane ortamında gerçekleştirilen atölye, kitapların ötesinde deneyimsel öğrenme fırsatları sunmanın önemini ortaya koydu. Organizasyon, çocukların gelişimine yönelik farklı etkinliklerin kütüphaneleri eğitim ve sosyal gelişim merkezi haline getirdiğine dikkat çekti ve katılımcılara keyifli bir öğrenme ortamı sundu.

AYDIN ÇOCUK VE GENÇLİK KÜTÜPHANESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR, ZEKÂ OYUNLARIYLA HEM EĞLENDİ HEM DE DİKKAT, MANTIK YÜRÜTME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI BULDU.