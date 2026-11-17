Aydın'da güneş ve yağmur aralıklı olacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmine göre Aydın'da etkili olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla süreceği öngörülüyor. Kentte cuma günü kısa bir rahatlama beklenirken hafta sonu gök gürültülü sağanak yeniden etkisini gösterecek.

Bugün ve gece:

Bugün gün boyunca aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre yağış sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar etkili olacak; gece saatlerinde ise hava çok bulutluya dönecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 20°C civarında, akşam ise yaklaşık 16°C seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

Çarşamba, perşembe, cuma ve hafta sonu tahmini:

Çarşamba günü için rapor, kentte çok bulutlu ve aralıklı sağanak öngörüyor; sıcaklıkların 13–21°C aralığında olması bekleniyor. Perşembe günü benzer şartların sürmesi ve sıcaklıkların 16–23°C arasında kalması tahmin ediliyor. Cuma günü yağışlı hava kısa bir ara vererek parçalı bulutlu koşullar hakim olacak ve sıcaklıkların 18–26°Cye yükselmesi bekleniyor. Haftanın sonunda, özellikle cumartesi günü, tahminler gök gürültülü sağanak yağışın yeniden etkili olacağını ve sıcaklıkların 17–22°C arasında seyredeceğini gösteriyor.

Mevcut tahminler kent genelinde değişken hava koşullarına işaret ediyor; gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarına dikkat etmek gerekiyor.

AYDIN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLI HAVANIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE ARALIKLARLA DEVAM ETMESİ BEKLENİRKEN, METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE KENTTE CUMA GÜNÜ PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK, HAFTA SONUNDA İSE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ YENİDEN ETKİSİNİ GÖSTERECEK.