Aydın’da deve güreşi sezonu 15 kasımda Umurlu ile başlayacak

Aydın’da 2026-2027 deve güreşi takvimi açıklandı

Deve Güreşi ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından hazırlanan 2026-2027 sezon fikstürü doğrultusunda, kent genelinde yürütülecek programın ayrıntıları paylaşıldı. Buna göre sezonun Aydın ayağı 15 Kasım 2026 ile başlayıp 14 Mart 2027 tarihinde sona erecek ve kent genelinde toplam 24 deve güreşi organizasyonu düzenlenmesi planlandı.

Aydın takvimi ve önemli tarihler:

Sezonun Aydın’daki ilk güreşi 15 Kasım 2026 tarihinde Umurlu’da gerçekleştirilecek. İzleyen haftalarda program şu şekilde devam edecek: 22 Kasım Karpuzlu, 29 Kasım Kurtuluş. Aralık ayı yoğun geçecek; 5 ve 6 Aralık Akçaova, 6 Aralık ayrıca Koçarlı, 13 Aralık Kuyulu ve Köşk, 19 Aralık Buharkent, 20 Aralık Kuşadası ve 26-27 Aralık tarihlerinde iki ayrı organizasyon planlandı.

Yeni yılın ilk ayında da etkinlikler sürecek: 2-3 Ocak İncirliova, 10 Ocak Germencik ve 31 Ocak Sultanhisar tarihlerinde güreşler yapılacak. Şubat ayında 6-7 Şubat tarihlerinde Çine dernek organizasyonlarına ev sahipliği yapacak, 14 Şubat Kuyucak, 21 Şubat tekrar Çine ve 28 Şubat Bozdoğan’da güreşler planlanıyor. Sezonun Aydın’daki son bölümü Mart ayında tamamlanacak; 7 Mart Nazilli ve 14 Mart Köşk ile Ortaklar güreşleriyle sezon sona erecek.

İzinler, başvurular ve yaptırımlar:

DEGÜF açıklamasına göre hazırlanan festival takvimi, ilgili kurumlara gönderilmek üzere 8 ilin İl Hayvanları Koruma Kurullarına iletildi. Takvimde yer almayan komitelerin organizasyon taleplerine ilişkin dilekçelerini 4 Eylül 2026 tarihine kadar federasyon başkanlığına ulaştırmaları istendi.

Ayrıca federasyon, daylak ve antrenman güreşlerinin resmi güreş statüsünde olduğunu; bu organizasyonların gerçekleştirilmesi için Bakanlık ve İl Hayvanları Koruma Kurullarından gerekli izinlerin alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı. İzin şartlarına veya kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda ise hayvan başına 5 bin 500 TL para cezası uygulanacağı ve söz konusu tutarın güncel yeniden değerleme oranları kapsamında artırılacağı bildirildi.

Program, yerel komitelerin başvurularına bağlı olarak son şekline kavuşacak; DEGÜF’ün açıkladığı tarihler kent genelinde planlanan organizasyonların çerçevesini oluşturuyor.

AYDIN’DA GELENEKSEL DEVE GÜREŞİ SEZONUNUN 2026-2027 TAKVİMİ BELLİ OLURKEN, KENT GENELİNDE 15 KASIM 2026 İLE 14 MART 2027 TARİHLERİ ARASINDA 24 DEVE GÜREŞİ ORGANİZASYONU DÜZENLENMESİ PLANLANDI. PROGRAM DOĞRULTUSUNDA AYDIN'DA DEVE GÜREŞİ SEZONU 15 KASIM UMURLU GÜREŞLERİ İLE BAŞLAYACAK.