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Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Siber ekiplerin 1 Ekim'de Efeler, Nazilli, Kuşadası ve Söke'de düzenlediği operasyonda 9 şüpheliden 2'si tutuklandı; incelemeler sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Aydın'da siber suç soruşturması

Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon ve gözaltılar:

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 1 Ekim 2026 tarihinde Efeler, Nazilli, Kuşadası ve Söke ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

yargı süreci ve delil incelemesi:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen dijital materyallerin kriminal incelemesi ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, delillerin incelenmesine bağlı olarak soruşturmanın genişleyebileceğini, elde edilen veriler ışığında ek adımlar atılacağını bildirdi. Sürecin tamamlanması ve delil analizlerinin sonuçlanmasının ardından soruşturmanın yönü ve olası ek kovuşturmalar netleşecek.

AYDIN’DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN MÜSTEHCENLİK SUÇUNA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA...

AYDIN’DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN MÜSTEHCENLİK SUÇUNA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANIRKEN, DİJİTAL MATERYALLERE YÖNELİK İNCELEMELERİN SÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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