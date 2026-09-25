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Aydın'da Efeler OTB'de üretim altyapısı ve müteşebbis talepleri ele alındı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti, Vali Dr. Osman Varol ziyareti sonrası Efeler OTB'de yürütülen çalışmalar ile müteşebbis taleplerini yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:49

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'da Efeler OTB'de üretim altyapısı ve müteşebbis talepleri ele alındı

Aydın'da Efeler Organize Tarım Bölgesi'nde kapsamlı inceleme

Bir heyet olarak hareket eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, ilk olarak Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile bir araya geldikten sonra sahaya geçti. Ziyaretin odak noktasını, Efeler Organize Tarım Bölgesi (OTB)'nde devam eden çalışmalar, mevcut altyapı ile yatırımların durumu oluşturdu.

Saha incelemeleri ve müteşebbislerle görüşmeler:

Heyet, bölgede yürütülen projelerin mevcut durumunu yerinde inceledi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı. Ziyarette, bölgede faaliyet gösteren müteşebbislerle bir araya gelinerek üreticilerin sahadaki deneyimleri, talepleri ve beklentileri dinlendi. Toplantılarda, üretim süreçlerinin sahada nasıl uygulandığı, altyapı eksikleri ve kısa vadede giderilebilecek ihtiyaçlar konuşuldu.

Yatırım kapasitesi ve üretim potansiyeli değerlendirmesi:

Görüşmelerde, tarımsal üretimin kapasitesinin artırılmasına yönelik planlar ile üretim süreçlerinin daha modern yöntemlerle yürütülmesinin önemi vurgulandı. Heyet üyeleri; mevcut yatırımların durumu, öncelikli altyapı çalışmalarının belirlenmesi ve Aydın'ın sahip olduğu tarımsal potansiyelin daha etkin kullanılması konularında bilgi alışverişinde bulundu. Özellikle sulama, depolama ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ile müteşebbislerin yatırım yapma eğiliminin desteklenmesinin altı çizildi.

Toplantılarda ortaya konan talepler ve öneriler not edilirken, heyet sahadaki gözlemlerini tamamladı. Yapılan değerlendirmeler, bölgedeki üretim gücünün artırılmasına yönelik somut adımlar atılmasına zemin hazırlayacak nitelikte olmasının yanı sıra, müteşebbislerin ihtiyaçlarına dönük çözüm odaklı yaklaşımın sürdürülmesi gerektiğini de gösterdi.

Heyet çalışmaları tamamlayarak bölgedeki incelemelerini sonlandırdı ve alınan notlar doğrultusunda ilerleyen süreçte yapılabilecek uygulamalara ilişkin değerlendirmelerin devam edeceği belirtildi.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ AYHAN TEMİZ, TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE TARIM VE...

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ AYHAN TEMİZ, TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZE TARIM VE HAYVANCILIK BÖLGELERİ DAİRE BAŞKANI DENİZ ORUÇ VE BERABERİNDEKİ HEYET, EFELER ORGANİZE TARIM BÖLGESİ’NDE (OTB) DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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