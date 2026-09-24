Dolar 48,8485 +0,03%
Euro 55,6531 -0,01%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.741,91 -0,59%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 107,02 +3,82%
--°

Aydın'da eş zamanlı baskın: sahte içki ve tütün ticaretine darbe

Aydın'da beş adrese eş zamanlı operasyonda 490 litre etil alkol, yüz binlerce makaron, 137 kg tütün ve 5 sigara sarma makinesi ele geçirildi; 3 tutuklu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 17:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Aydın'da eş zamanlı baskın: sahte içki ve tütün ticaretine darbe

Operasyonun kapsamı:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilikle mücadele çerçevesinde il genelinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda hem üretim hem de dağıtıma yönelik çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Aramalarda 490 litre etil alkol, 9 şişe içki ve 35 litre içki ile birlikte 107 adet alkol aroması bulundu. Tütün ve makaron sayıları da dikkat çekiciydi: 81 bin 600 adet dolu makaron, 402 bin 600 adet boş makaron ve 137 kilogram açık tütün ele geçirildi. Ayrıca 5 adet sigara sarma makinesi operasyon alanlarından çıkarıldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında H.K., E.B., M.K. ve B.S. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci sonucunda B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; H.K., E.B. ve M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

soruşturmanın yönü ve etkisi:

Ele geçirilen malzeme miktarı, yapılan operasyonun ölçeğini ve bölgede yürütülen sahte içki ile kaçak tütün faaliyetlerinin hacmini ortaya koyuyor. Emniyet birimleri, ele geçirilen ürünlerin kaynağı ile dağıtım ağlarının tespiti için incelemeleri sürdürüyor. Olay, kaçakçılıkla mücadelede yürütülen denetimlerin devam edeceğini gösteriyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üsküdar'da kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere çarptı, sürücü gözaltında
images

Manavgat’ta üç aracın karıştığı çarpışma: 15’i turist 17 yaralı
images

Hazar'daki tatbikatta kötü hava 12 askerin hayatını aldı
images

Tokat'ta eş zamanlı baskında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Salih Özcan: Fransa önünde hedef yeni bir sayfa

Çorum FK Antalya'da yoğun tempoyla kritik maçlara hazırlanıyor

Loca Fight Club 2026'da 75 kilogramda 8'li turnuva ve 1 milyon 250 bin TL ödül

Üsküdar'da kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere çarptı, sürücü gözaltında

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği