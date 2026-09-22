Aydın’da filoya 14 yeni araç, 150 milyon liralık yatırım

Aydın Büyükşehir’de araç filosuna takviye

Aydın Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla belediye filosuna 14 yeni hizmet aracı daha ekledi. Toplam yatırım maliyeti 150 milyon Türk Lirası olan araçların, Aydın’ın 17 ilçesindeki altyapı ve üstyapı projeleri ile yol, çevre ve saha çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

Hizmet alanları:

Yeni araçlar; altyapı ve üstyapı yatırımlarından yol yapım ve bakım çalışmalarına, çevre hizmetlerinden saha faaliyetlerine kadar kent genelinde farklı hizmet sahalarında görev alacak. Bu takviyeyle belediyenin sahadaki müdahale ve bakım kapasitesi artırılarak ilçelerdeki hizmet erişimi güçlendirilmeyi hedefliyor.

Başkanın açıklaması:

Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili olarak, "Filomuza kazandırdığımız yeni araçlarla birlikte hizmet kapasitemizi daha da artırıyoruz. Aydınımızın 17 ilçesinin tamamında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, hemşehrilerimizi yatırımlarımız ve hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, filoya eklenen araçların Aydın’ın 17 ilçesinde planlanan altyapı, üstyapı, yol ve çevre çalışmalarında kullanılmasının öngörüldüğünü vurguladı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖZ KAYNAKLARIYLA 14 YENİ HİZMET ARACINI FİLOSUNA DAHİL EDERKEN, TOPLAM 150 MİLYON TL YATIRIM BEDELİNE SAHİP ARAÇLARIN 17 İLÇEDEKİ ALTYAPI, ÜSTYAPI, YOL VE ÇEVRE ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI PLANLANIYOR.