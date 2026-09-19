Aydın'da gaziler günü töreni: anma, birlik ve gençlere çağrı

Hükümet Konağı önünde tören başladı:

Aydın’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki tören, resmi kurum ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Şehit Aileleri Gaziler Derneği ile Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

konuşmada vatan ve miras vurgusu:

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Tuncer Ballıoğlu yaptı. Ballıoğlu, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilmesinin, gaziliğin millet nezdindeki yüksek değerini gösterdiğini ifade etti. Ballıoğlu konuşmasında, "19 Eylül, gaziliğin milli bir şeref olarak taçlandırıldığı gündür" sözleriyle günün ruhuna dikkat çekti.

Konuşmasında Kıbrıs’taki silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla andığını belirten Ballıoğlu, gazilerin geride bıraktığı en büyük mirasın vatan olduğunu vurguladı. Gençlere hitap ederken savaşın ve cephede arkadaşlığın yaşanmasının istenmediğini söyleyerek, gençlerin bu mirası daha ileri taşımaları gerektiğine dikkat çekti.

mesajlar ve katılımcı profili:

Ballıoğlu, gençlere yönelik çağrısında, "Vatanınızı sevin, Cumhuriyetimize sahip çıkın, birliğimizi ve beraberliğimizi koruyun, şehitlerinizi ve gazilerinizi unutmayın" dedi. Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için rahmet, minnet ve saygı dileklerini yineledi; hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür temennisinde bulundu.

Törene Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, dernek başkanları İsmail Ece ve Sevil Esin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sona erdikten sonra katılımcılar, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği ile Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek dayanışma ve anma geleneğini sürdürdü. Gün, hem yas hem de minnet duygusuyla, gazilerin ve şehitlerin hatırlanması üzerinde durulan konuşmalar ve ziyaretlerle tamamlandı.

AYDIN’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDEKİ TÖREN DÜZENLENDİ. TÖRENDE ŞEHİTLER VE EBEDİYETE İRTİHAL EDEN GAZİLER RAHMET VE MİNNETLE ANILIRKEN, HAYATTA OLAN GAZİLERE SAĞLIK VE UZUN ÖMÜR DİLEKLERİ İLETİLDİ.