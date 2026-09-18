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Aydın'da gazilere saygı: kent meydanından valiliğe yürüyüş ve onur yemeği

19 Eylül Gaziler Günü'nde Aydın'da protokol, gaziler ve vatandaşlar Kent Meydanı'ndan Valiliğe yürüdü; Zincirlihan Otel'de onur yemeği verildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da gazilere saygı: kent meydanından valiliğe yürüyüş ve onur yemeği

Aydın'da gaziler günü etkinlikleri

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aydın'da düzenlenen etkinlikler, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Kent merkezinde başlayan program, yürüyüş ve yemek etkinlikleriyle sürdü; gün, hatıra fotoğrafları ile tamamlandı.

Yürüyüş ve katılım:

Program, Kent Meydanı'nda bir araya gelen katılımcıların Aydın Valiliği yönüne yaptığı yürüyüş ile başladı. Etkinlikte protokol üyeleri ile gaziler yan yana yürüyerek gazilerin gündemde tutulmasının önemine vurgu yaptı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar da destek vererek törenin birlik mesajını güçlendirdi.

Gaziler onuruna öğle yemeği:

Yürüyüşün ardından program Zincirlihan Otel'de düzenlenen öğle yemeğiyle devam etti. Törene Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile protokol üyeleri ve çok sayıda gazi katıldı. Vali Varol ve protokol temsilcileri, yemek sırasında gazilerle sohbet ederek günlerini kutladı ve gösterdikleri fedakârlık için teşekkür etti.

Etkinlik, katılımcıların görüş alışverişinde bulunması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

AYDIN’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN PROGRAMLARLA KUTLANDI. KENT MEYDANI’NDAN AYDIN...

AYDIN’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN PROGRAMLARLA KUTLANDI. KENT MEYDANI’NDAN AYDIN VALİLİĞİ’NE YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, GÜN KAPSAMINDA GAZİLER ONURUNA ÖĞLE YEMEĞİ PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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