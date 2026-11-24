tören ve yemin töreni:

Aydın'da 24 kasım öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederek görevlerine başladı. Etkinlik, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile açıldı ve Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde devam etti.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından stajyerliği sona eren öğretmenler için bir yemin töreni yapıldı. 8 öğretmen yemin ederek mesleğe ilk adımı attı ve görev yerlerine yönlendirildiler.

Programa katılan ve mesleğe uzun süre hizmet etmiş emekli öğretmenlere ise Vali Dr. Osman Varol tarafından Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

konuşmalar ve nasihatler:

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Yiğit, öğretmenliğin toplum ve birey üzerindeki etkisini şu sözlerle özetledi:

Bir insanın hayatına dokunmak, onun geleceğinde silinmeyecek bir iz bırakmaktır. Bir çocuğun henüz farkına varmadığı yeteneklerinin keşfetmesine vesile olmak ve yüreğine filizlenen umutları büyütmek yani kendine inanmasını sağlamak öğretmenliğin en kıymetli karşılığıdır. Öğretmenlik, insanı insana, geçmişi geleceğe, bilgiyi erdeme ulaştıran gönülden bir adanmışlığın ifadesidir. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle; ömrünü insan yetiştirmeye adamış, gayretiyle nesillere yön vermiş ve bu milletin yarınlarını büyük bir sabır ve sevgiyle inşa etmiş tüm öğretmenlerimizin taşıdığı eşsiz sorumluluğu bir kez daha yürekten hatırlıyoruz.

Programda, Nahit Menteşe Ortaokulu'ndan Zeynep Ak göreve yeni başlayan öğretmenler adına kısa bir konuşma yaparak meslektaşlarına başarı diledi. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden emekliliğe ayrılan Hülya Rodoslu ise deneyimlerini paylaşarak genç öğretmenlere nasihatlerde bulundu.

sanat ve yarışmaların sonuçları:

Etkinlik kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, kompozisyon, afiş ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri Vali Dr. Osman Varol tarafından teslim edildi. Tören, halk oyunları gösterisi ile renklenirken, dinleyicilere keyifli anlar yaşatan performansların merkezinde öğretmenlerin müzik çalışmaları vardı.

Programda sahne alan Öğretmenler Korosu ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Aydın Sanat Eğitim Modeli (AYSEM) Öğretmen Korosu konserleri ve seslendirilen türküler beğeni topladı. Gün boyunca süren etkinlikler, hem genç öğretmenlerin mesleğe başlangıcını hem de eğitim camiasının birikimini görünür kıldı.

AYDIN’DA MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN 8 ÖĞRETMEN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE YEMİN EDEREK YENİ GÖREVLERİNE BAŞLADILAR. TÖRENDE SAHNE ALAN ÖĞRETMENLER KOROSU İSE SESLENDİRDİKLERİ TÜRKÜLERLE EĞLENDİRDİ.