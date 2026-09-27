Aydın'da gençlik ve spor hizmetlerinde koordinasyon güçlendiriliyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kurumun görev ve yetki alanındaki çalışmaların değerlendirilmesi, birimler arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılması amacıyla kapsamlı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantı, kurum bünyesindeki hizmet akışının etkinliğini yükseltmeye ve sahada yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretmeye odaklandı.

toplantıda ele alınan konular:

İl Müdürü Serhat Yığmatepe başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede; il ve ilçelerde yürütülen gençlik ve spor hizmetlerinin mevcut durumu, saha uygulamaları sırasında karşılaşılan sıkıntılar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri detaylı şekilde masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca farklı birimlerin sorumluluk alanları netleştirilerek koordineli çalışmanın yolları tartışıldı.

Hizmet müdürleri, ilçe müdürleri ile birim ve şube müdürleri katılımıyla yapılan toplantıda, hem projelerin sürdürülebilirliği hem de hizmetlerin vatandaşlara erişimi konuları ön plana çıktı. Mevcut uygulamalarda tespit edilen aksaklıkların giderilmesine yönelik pratik adımların atılması gerektiği vurgulandı.

yöneticilerin değerlendirmeleri:

Toplantıda yöneticilerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda, saha personelinin geri bildirimleri ile idari süreçlerin uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Yığmatepe, hizmetlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunların ilgili birimlerle birlikte ele alınmasının ve çözüm yollarının kısa sürede uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak, kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, il ve ilçelerdeki çalışmaların koordineli yürütülmesi ve karşılaşılan konulara ortak çözümler geliştirilmesi hedeflenerek değerlendirmeler yapılmış, birimler arası iş birliğinin artırılmasına yönelik kararlılık ifade edilmiştir.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE, KURUMUN GÖREV VE YETKİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BİRİMLER ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ VE HİZMETLERİN DAHA ETKİN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.