Aydın’da koruyucu aile çalışmaları öne çıktı

Funda Varol öncülüğünde gerçekleşen buluşmada, Gönül Elçileri koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesi amacıyla bir araya geldi. Toplantıya, Aydın Valisi Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol’un yanı sıra Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ve kaymakamların eşleri katıldı.

Toplantının odağı:

Katılımcılar, Aydın’da yürütülen koruyucu aile çalışmalarının mevcut durumu üzerinde durdu. Görüşmelerde, hizmetlerin daha geniş kitlelere nasıl ulaştırılacağı, farkındalık artırma kampanyaları, gönüllü ve koruyucu aile eğitimleri ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gibi uygulamaya dönük adımlar ele alındı. Toplantıda, koruyucu aile hizmetinin çocuklara sağladığı sevgi, güven ve aile ortamının önemi vurgulandı.

Gönül Elçileri'nin mesajı:

Funda Varol, bir çocuğa umut ve yeni bir gelecek sunan tüm koruyucu ailelere teşekkür etti ve alanda emek veren gönüllülere takdirini iletti. Katılımcılar, daha fazla çocuğun sıcak bir aile ortamında büyümesine katkı sağlamak için yerel düzeyde farkındalık çalışmaları ve destek mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL’UN EŞİ FUNDA VAROL’UN ÖNCÜLÜĞÜNDE, KORUYUCU AİLE HİZMETİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE DAHA FAZLA ÇOCUĞUN AİLE ORTAMINDA BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLANMASI AMACIYLA BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.