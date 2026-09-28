Aydın’da güvenlik teşkilatına yeni yüz: Karaduman göreve başladı

Aydın’da yeni emniyet müdürü göreve başladı

atanma kararı ve görevlendirme:

Faruk Karaduman, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Emniyet teşkilatında gerçekleştirilen atamalar kapsamında, daha önce Kocaeli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Karaduman, yeni görevi için Aydın’a gönderildi.

karşılama ve görev teslimi:

Karaduman, kente gelerek İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle karşılandı. Törende kendisine çiçek takdim edildi ve ardından resmi devir teslim gerçekleştirildi. Yeni İl Emniyet Müdürü olarak Karaduman, törenin tamamlanmasının ardından görevine başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN FARUK KARADUMAN, KENTTEKİ GÖREVİNE BAŞLADI.