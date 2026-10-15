Dolar 49,5244 +0,12%
Euro 55,6829 +0,27%
Bist 11.792,01 -2,30%
Altın Gram 6.701,60 +0,93%
EUR/USD 1,1241 +0,18%
Brent Petrol 105,37 -0,52%
--°

Aydın'da hasat gününde valinin eli kadın çiftçilerin yanında

Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kadın çiftçilerle zeytin hasadına katılarak tarımda kadın emeğinin önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da hasat gününde valinin eli kadın çiftçilerin yanında

Aydın'da ortak hasat:

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kentte sofralık zeytin hasadına katılarak kadın çiftçilerle birlikte zeytin topladı. Etkinlik, hem hasat heyecanını paylaştırdı hem de üreticilere moral verdi.

Vali sahada:

Vali Varol, zeytin bahçesine girerek dallardan ürün topladı ve kadın üreticilerle sohbet etti. Sahada yapılan çalışma sürecini yerinde gözlemleyen Varol, üreticilerle birebir iletişim kurarak hasat çalışmalarına destek verdi.

Kadın emeğine vurgu:

Program kapsamında kadın çiftçilere çiçek takdim eden Vali Varol, tarımsal üretimde kadın emeğinin önemine dikkat çekti. Varol, kırsal kalkınmaya katkı sunan üreticilere bereketli bir sezon dileyerek emekleri için teşekkür etti.

Etkinlik, yerel tarım gündeminde kadın çiftçilerin görünürlüğünü artırmaya ve üretim süreçlerine dair farkındalığı güçlendirmeye yönelik bir buluşma olarak değerlendirildi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE KADIN ÇİFTÇİLERLE BİRLİKTE ZEYTİN...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NDE KADIN ÇİFTÇİLERLE BİRLİKTE ZEYTİN TOPLAYARAK HASAT HEYECANINA ORTAK OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ertuğrul Gazi caddesi'nde konfor ve güvenlik için sıcak asfalt
images

Bilecik'te meme kanseri farkındalığı: erken teşhise yönelik uygulamalı eğitim
images

Halk günü buluşmasında talepler kaymakam Hasan Hüsnü Türker tarafından not edild...
images

Bozkır'da hizmete odaklı istişare toplantısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğum gününde hayatını kaybeden genç, kazanın ardından 17 gün sonra vefat etti

Elazığ'da Hürriyet caddesi'ndeki arbede hastaneye taşıdı: 1 yaralı, 2 gözaltı

Eskişehir AFAD ekipleri Melikler Yaylası'nda arama kurtarma eğitimini güçlendirdi

Bilecik ilçeleri tarımda güçbirliğine odaklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı