Aydın'da hayvan pazarlarına geçici kapatma kararı alındı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü duyurusu

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında il genelinde yeni bir tedbir uygulaması başlattığını açıkladı. Yapılan duyuruya göre Aydın İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren il genelindeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı bildirildi.

Kapatmanın kapsamı:

Duyuruda kapatma kararının uygulanma amacının hayvan sağlığının korunması, hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hayvancılık sektöründe biyogüvenliğin sağlanması olduğu vurgulandı. Ayrıca açıklamada, kararın yalnızca hayvan pazarlarının kapatılmasını kapsadığı ve il içi ile iller arası hayvan hareketlerinin serbest olduğu kaydedildi.

Yetiştiricilere çağrı:

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yetiştiricilerin ve hayvan sahiplerinin alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istedi.

AYDIN’DA HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA İL GENELİNDEKİ TÜM HAYVAN PAZARLARININ TEDBİREN KAPATILDIĞI BİLDİRİLDİ.