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Aydın'da ikinci kat yangını: Elifkent Sitesi'nde müdahale sürüyor

Aydın Efeler'de Elifkent Sitesi'ndeki ikinci kattaki dairede çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; müdahale devam ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da ikinci kat yangını: Elifkent Sitesi'nde müdahale sürüyor

Aydın'da ikinci kat yangını: Elifkent Sitesi'nde müdahale sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olay, Girne Mahallesi'ndeki Elifkent Sitesi içinde meydana geldi.

yangının çıktığı nokta:

Edinilen bilgiye göre yangın, sitenin ikinci katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye hızla ekip yönlendirildi.

müdahale ve yönlendirilen birimler:

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları ile bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Yetkililer yangının çıkış nedeni ve olası can ya da mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı; ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AYDIN’DA EV YANGINI

AYDIN’DA EV YANGINI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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