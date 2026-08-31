Aydın'da incir hasadında verim, kalite ve ihracata çözüm arayışı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üretim sezonunun yoğun olduğu Aydın'a gelerek İncir Araştırma Enstitüsü'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve hasada katıldı. Ziyarette, üretimden kurutma süreçlerine kadar saha gözlemleri yapıldı; hedef ise sürdürülebilir üretim, kalite artışı ve ihracatta yaşanan sorunların kalıcı çözümlerle giderilmesi olarak açıklandı.

enstitü çalışmaları ve üretim verileri:

Bakan Yumaklı, İncir Araştırma Enstitüsü'nün TAGEM'e bağlı olarak yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerine vurgu yaptı. Enstitünün, Türkiye incir üretimi için model ve metodolojiler geliştirdiğini, yetiştiricilikten kurutuculuğa kadar işleme tekniklerinin burada ortaya konduğunu belirtti. Ayrıca gen bankasında saklanan çeşitlere işaret ederek, burada yaklaşık 354 çeşit incirin genlerinin korunduğunu söyledi.

Yumaklı, Türkiye'nin dünya incir üretiminde lider konumda olduğunu hatırlatarak, ülke payının %28 olduğunu ve kuru incir ihracatında önemli bir aktör olunduğunu vurguladı. Bakan, 2026 rekolte tahminlerine göre yaklaşık 388 bin ton yaş incir ve 94 bin ton kuru incir seviyesinin öngörüldüğünü kaydetti. Ayrıca Türkiye'deki incirin yaklaşık %60'ının Aydın'da üretildiğini, organik üretimde ise Türkiye payının %84'ünün Aydın kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.

ihracat sorunları ve alınacak önlemler:

Hasat sırasında ortaya çıkabilen küflenme, aflatoksin ve okratoksin risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, bu sorunların iklim, toplama, depolama ve paketleme gibi zincirin birçok halkasındaki eksikliklerden kaynaklandığını belirtti. Sınır kapılarından geri dönen ürünlerin varlığına dikkat çeken bakan, bu tür geri dönüşlerin otomatik olarak 'zehir' ya da 'zirai ilaçlı' olarak nitelendirilmesinin hem ürüne hem de ülke tarımına zarar vereceğini ifade etti. Yumaklı, sözlerini şu şekilde özetledi: "Gümrük kapılarından dönen her şeyi zehir olarak addetmek ne ülkemize bir fayda sağlar ne de bu ürüne bir fayda sağlar."

Bakanlık olarak üreticiler, ihracatçılar ve sektör paydaşlarıyla birlikte riskleri en aza indirmek için çalışıldığını belirten Yumaklı, ihracatta kalite standartlarının yakalanması için işleme tesislerinin sözleşmeli üretime geçmesinin disiplin sağlayacağını vurguladı. Ayrıca kırsal kalkınma yatırımları başta olmak üzere sağlanan destek ve teşviklerin ürünün toplanmasından pazara sunulmasına kadar olan süreçte sürdürüleceği mesajı verildi.

Yumaklı, bu yıl ülke genelinde son 66 yılın en iyi yağış rejiminin kaydedildiğini ve rekoltelerin genel olarak yüksek geldiğini de not ederek, hasat sezonunun üreticiler için bereketli olmasını diledi.

Gün sonunda Bakan Yumaklı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla basına kapalı bir sektör toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sahada tespit edilen sorunlar ve alınacak tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı; bakan, sorunların azaltılması için her türlü desteğin sürdürüleceğini belirtti.

Bakanı Yumaklı Aydın’da incir hasadına katıldı