Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

İncirliova'da belediye personeli Sezgin Keçeci (49), tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu; cenaze otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi'ne gönderildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 22:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

Aydın'da İncirliova'da tarlada bulunan ölüm vakası

İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi'nde, İncirliova Belediyesi personeli Sezgin Keçeci (49) bir tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu. Bölgeden gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların bahçe arasından silah sesi duyduklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Keçeci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesi:

Olay yerinde yapılan incelemede Keçeci'nin yanında bir tüfek olduğu belirlendi. Savcı olay yerinde inceleme yaptı; cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.

Aile ve soruşturmanın seyrine dair bilgiler:

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Keçeci'nin ölümü, ailesi ve mesai arkadaşlarını derinden etkiledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve delil toplama çalışmaları ile tanık ifadeleri alınmaya başlandı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın aydınlatılması için gerekli tüm adımların atıldığını bildiriyor. Adli tıp raporu ve soruşturma sonuçları, ölümün kesin nedenini ve olaydaki sorumlulukları belirleyecek.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BELEDİYE PERSONELİ SEZGİN KEÇECİ (49), BİR TARLADA BAŞINDAN SİLAHLA...

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BELEDİYE PERSONELİ SEZGİN KEÇECİ (49), BİR TARLADA BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenler'de bıçakla polise yürüyen şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
images

Kovalamaca sonrası Gaziantep'te okul bahçesinde çatıştı, yakalanmaktan korkup ke...
images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...
images

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arı sokmasının ardından tedavi altına alınan 61 yaşındaki Ünal Türk yaşamını yitirdi

Lavrov'dan çok kutuplu dünya vurgusu ve Avrupa'ya barış görüşmelerini engelleme suçlaması

Wembley'de geri dönen İspanya: 3-2'lik zaferle başladı

Körfez güvenliği dünya barışının ayrılmaz parçasıdır diyen Suudi bakanın bölgesel güvenlik çağrısı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı