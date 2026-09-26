Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

Aydın'da İncirliova'da tarlada bulunan ölüm vakası

İncirliova ilçesi Karabağ Mahallesi'nde, İncirliova Belediyesi personeli Sezgin Keçeci (49) bir tarlada başından silahla vurulmuş halde bulundu. Bölgeden gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların bahçe arasından silah sesi duyduklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Keçeci'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesi:

Olay yerinde yapılan incelemede Keçeci'nin yanında bir tüfek olduğu belirlendi. Savcı olay yerinde inceleme yaptı; cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.

Aile ve soruşturmanın seyrine dair bilgiler:

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Keçeci'nin ölümü, ailesi ve mesai arkadaşlarını derinden etkiledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve delil toplama çalışmaları ile tanık ifadeleri alınmaya başlandı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın aydınlatılması için gerekli tüm adımların atıldığını bildiriyor. Adli tıp raporu ve soruşturma sonuçları, ölümün kesin nedenini ve olaydaki sorumlulukları belirleyecek.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BELEDİYE PERSONELİ SEZGİN KEÇECİ (49), BİR TARLADA BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.