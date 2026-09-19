Aydın'da işlenmeyen tarlalar için kiralama ilanı başlıyor

ilanın kapsamı ve süresi:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanması için liste hazırladı. Hazırlanan Kiralanacak Tarım Arazileri Listesi, 18 Eylül 2026 tarihinden itibaren 7 gün boyunca hem mahallinde hem de Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecek.

başvuru ve itiraz süreci:

Listede yer alan arazilere ilişkin itirazı bulunan arazi malikleri ve diğer ilgililer, itirazlarını ilan süresi içinde yazılı olarak arazinin bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletebilecek. Aynı şekilde, listede yer alan arazileri kiralamak isteyenlerin de ilan süresi içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Yetkililer, başvuru ve itirazların ilan edilen 7 günlük süreye dikkat edilerek yapılması gerektiğini belirtiyor.

başvuru formu ve muhataplar:

Kiralama talepleri için gerekli belgeler arasında Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu yer alıyor. Başvurular, form kullanılarak arazinin bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne veya Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletilebilecek. İl müdürlüğü açıklamasında, ilan süresinin başvuru ve itiraz hakları açısından bağlayıcı olduğu vurgulandı.

İlanın hem yerel duyuru hem de kurumun internet sayfası üzerinden yapılacak olması, hak sahiplerinin ve kiralama talebinde bulunacak kişilerin sürece erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. İlgililerin belgelerini ve itiraz gerekçelerini zamanında hazırlayarak ilgili müdürlüklere iletmeleri önem taşıyor.

AYDIN’DA İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİNİN TARIMSAL AMAÇLARLA KİRAYA VERİLMESİNE YÖNELİK HAZIRLANAN LİSTE, 7 GÜN SÜREYLE İLAN EDİLECEK. ARAZİ MALİKLERİ VE DİĞER İLGİLİLER, LİSTEYE İLİŞKİN İTİRAZLARINI İLAN SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPABİLECEK.