Aydın'da kampüs ve yurt güvenliği için koordineli önlemler

Vali başkanlığında güvenlik gündemi:

İl Komisyonu Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu ve ilgili kurum temsilcileri hazır bulundu. Oturumda öncelik, üniversite yerleşkeleri ve öğrenci yurtlarında güvenliğin güçlendirilmesine verildi.

Değerlendirilen önlemler:

Toplantı kapsamında asayiş uygulamaları ile bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ele alındı. Kampüs giriş-çıkış kontrolleri, devriye ve denetim uygulamalarının yanı sıra yurt içi güvenlik önlemlerinin koordinasyonu üzerinde duruldu.

Ayrıca öğrenci güvenliğini tehdit edebilecek risklerin tespiti ve önleyici eğitim-programlarının yaygınlaştırılması gündeme geldi. Bu çerçevede, bilinçlendirme çalışmaları ve kurumlar arası bilgi paylaşımının önemi vurgulandı.

Koordinasyon ve uygulama:

Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve uygulamaya dönük adımların hızlıca hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Yetkili birimler arasında iletişim kanallarının etkin kullanımı, ortak denetim planları ve acil müdahale süreçlerinin uyumlaştırılması öne çıkan konular oldu.

Katılımcılar, üniversite öğrencilerinin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmesi için sürdürülebilir ve izlenebilir çözümler üzerinde mutabık kaldı. Toplantı sonuçlarının uygulanması için ilgili kurumların eşgüdümlü çalışmasının devam edeceği bildirildi.

AYDIN’DA ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ VE YURTLARDA GÜVENLİĞİN ARTIRILMASI, ASAYİŞ UYGULAMALARI VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI, İL KOMİSYONU TOPLANTISI’NDA ELE ALINDI.