Aydın'da kapsamlı afet ve yangın eğitimi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Aydın Valiliği ve Köşk Kaymakamlığı personeli bir araya geldi. Eğitimlerde katılımcılara Afet Farkındalık ve Yangın Farkındalık konularında teorik bilgiler verildi.

Eğitimin içeriği ve amaçları:

Eğitimlerde afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerine vurgu yapıldı. Amaç, kamu hizmetinin aksamaması için personelin olay anında hızlı ve bilinçli karar vermesini sağlamak olarak belirlendi.

Uygulamalı tatbikat ve yetkinlik kazanımı:

Teorik oturumların ardından gerçekleştirilen uygulamalı yangın söndürme tatbikatı ile katılımcılar gerçekçi müdahale deneyimi elde etti. Tatbikat sırasında personel yangın söndürme ekipmanlarını kullanma, güvenli tahliye ve koordinasyon pratiği yaptı.

Gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatla kamu personelinin afet ve yangın durumlarında bilinçli hareket etmesine ve müdahale yetkinliğinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflendi.

AYDIN'DA KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK AFET VE YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ. AYDIN VALİLİĞİ VE KÖŞK KAYMAKAMLIĞI PERSONELİNİN KATILDIĞI EĞİTİMLERİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRME TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.