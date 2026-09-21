Aydın'da konut satışları gerilerken iş yerlerinde belirgin hareketlilik

Aydın'da on yıllık gayrimenkul tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Aydın'da 2016 ve 2026 yıllarının Ağustos ayları arasındaki satış profilinde belirgin bir değişim olduğunu gösteriyor. Toplamda 2016 Ağustos'ta 3 bin 75 konut satılırken, 2026 Ağustos'ta bu sayı 2 bin 174'e geriledi; konut satışları dönemde 901 adet azalarak yaklaşık yüzde 29,30 düşüş kaydetti. Buna karşın iş yeri satışları 223'ten 377'ye yükseldi ve 154 adet artışla yaklaşık yüzde 69,05 artış gösterdi.

Konut satışlarında nitelik farklılaştı:

Konut piyasasında düşüş ilk el satışlarda daha belirgin. 2016 Ağustos'ta satılan 3 bin 75 konutun 1 bin 332'si ilk el iken, 2026 Ağustos'ta 2 bin 174 konutun 625'i ilk el olarak kaydedildi. İlk el satışlar bu dönemde 707 adet azalarak yaklaşık yüzde 53 geriledi. İkinci el satışlardaki düşüş ise daha sınırlı kaldı; 1 bin 743'ten 1 bin 549'a inerek yaklaşık yüzde 11 seviyesinde bir azalma görüldü.

İş yeri piyasasında canlanma göze çarpıyor:

İş yeri satışları hem ilk el hem ikinci el kategorilerinde artış kaydetti. 2016'da 223 iş yerinin 119'u ilk el, 104'ü ikinci el olarak satılmıştı; 2026'da 377 iş yerinin 197'si ilk el, 180'i ikinci el olarak gerçekleşti. Bu tablo ilk el iş yeri satışlarında yaklaşık yüzde 66, ikinci el iş yeri satışlarında ise yaklaşık yüzde 73 oranında artışı işaret ediyor.

İpotekli satışlarda belirgin düşüş:

Satış şekillerine göre ipotekli işlemler hem konut hem iş yeri piyasasında geriledi. 2016 Ağustos'ta 757 konut ipotekli satılırken, 2 bin 318 konut diğer yöntemlerle el değiştirmişti; 2026'da ipotekli konut sayısı 289'a, diğer satışlar 1 bin 885'e indi. Bu değişim ipotekli konut satışlarında yaklaşık yüzde 61,8 oranında azalmaya ve toplam içindeki payın yaklaşık yüzde 24,6'dan yüzde 13,3'e gerilemesine yol açtı.

İş yeri satışlarında da ipotekli işlemler 27'den 10'a düştü; ipotekli iş yeri satışları yaklaşık yüzde 63 azalma gösterirken, diğer yöntemlerle yapılan iş yeri satışları 196'dan 367'ye yükseldi.

Veriler, Aydın'da toplam konut satış hacminin daralma eğiliminde olduğunu, buna karşın iş yeri piyasasında son on yılda dikkate değer bir hareketlilik ve finansman tercihlerinde değişim yaşandığını ortaya koyuyor.

AYDIN’DA 2016 VE 2026 YILLARININ AĞUSTOS AYI VERİLERİ KARŞILAŞTIRILDIĞINDA KONUT SATIŞLARI YÜZDE 29 AZALIRKEN İŞ YERİ SATIŞLARI YÜZDE 69 ARTTI, İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA İSE 10 YILDA YÜZDE 62’YE YAKIN DÜŞÜŞ YAŞANDI.