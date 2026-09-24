Aydın'da laboratuvar denetimi tarımsal kaliteyi odağına aldı

Denetim ziyaretinin kapsamı:

Mülkiye Başmüfettişi Dr. Atilla Şahin, Aydın Ticaret Borsası bünyesindeki Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarını ziyaret ederek laboratuvarda yürütülen analiz ve kalite kontrol çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ziyarette borsa yönetimi ve teknik ekip hazır bulundu.

Denetim sırasında laboratuvarda gerçekleştirilen analiz türleri, test protokolleri ve kalite güvence uygulamaları ele alındı. Dr. Şahin, yürütülen prosedürlerin tarımsal ürünlerin ticaretinde güvenilirliğe nasıl katkı sağladığını yakından görme fırsatı buldu.

laboratuvarın teknik altyapısı:

Ziyarette laboratuvarın sahip olduğu cihaz ve ekipmanlar ile analiz süreçlerinin işleyişi hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. Teknik altyapının tarımsal ürünlerin kalite kriterlerini tespit etme kapasitesine vurgu yapıldı ve kullanılan yöntemlerin standardizasyonu gözden geçirildi.

Laboratuvar personeli, örnek alma, analiz ve raporlama aşamalarını Dr. Şahin'e anlatarak uygulamadaki iş akışını sundu. Bu sunum, laboratuvarın bölge tarım ürünlerinin ticarete hazırlanmasındaki rolünü somutlaştırdı.

borsanın rolü ve değerlendirmeler:

Ziyarete Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Üyeleri Cihan Can ve Rıza Uyar, Meclis Üyesi M. Hakan Adalı ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katıldı. Toplantıda laboratuvar faaliyetlerinin bölgenin tarımsal ticaret altyapısına katkıları da değerlendirildi.

Fevzi Çondur, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Dr. Şahin'e teşekkür etti ve Aydın Ticaret Borsası'nın tarımsal üretim ile ticaretin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Ziyaret, laboratuvarın teknik kapasitesinin yerinde incelenmesi ve uygulamaların değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak kayda geçti.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ DR. ATİLLA ŞAHİN, AYDIN TİCARET BORSASI LABORATUVARI’NI ZİYARET EDEREK TARIMSAL ÜRÜNLERE YÖNELİK ANALİZ, KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ VE LABORATUVARIN TEKNİK ALTYAPISI HAKKINDA BİLGİ ALDI.