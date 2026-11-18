Aydın'da mahalle öncelikleri masaya yatırıldı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, il genelinde görev yapan mahalle muhtarlarını Aydın Valiliği'nde kabul ederek vatandaşların talep ve beklentilerini görüştü. Kabulde muhtarların görev yaptıkları bölgelerde karşılaştıkları sorunlar ve iletilen talepler değerlendirildi.

Görüşmenin odağı:

Toplantıda muhtarların yerel düzeyde yürüttükleri çalışmalar, altyapı ihtiyaçları, sosyal hizmet talepleri ve günlük yaşamı etkileyen problemler ele alındı. Muhtarlar, sahadan gelen öncelikleri paylaşarak çözüm yolları hakkında bilgi verdi.

Vali Varol'un değerlendirmesi:

Görüşmede muhtarların aktardığı talepler dikkatle dinlendi ve değerlendirildi. Vali Varol, muhtarlara görevlerinde kolaylıklar dileyerek mahallelerin ihtiyaçlarının takip edileceğini belirtti. Toplantı, yerel sorunların yerinde tespiti ve koordinasyon açısından önem taşıdı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, İL GENELİNDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARINI MAKAMINDA KABUL EDEREK VATANDAŞLARIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ GÖRÜŞTÜ.