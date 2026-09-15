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Aydın'da ortak akılla deprem riskleri masaya yatırıldı

Aydın AFAD koordinasyonunda yapılan deprem çalıştayında risk analizi ve deprem senaryosu paylaşıldı; 2022-2026 değerlendirildi, 2027-2031 eylem taslakları tartışıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın'da ortak akılla deprem riskleri masaya yatırıldı

Aydın'da ortak akılla deprem riskleri masaya yatırıldı

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Aydın İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 hazırlık çalışmaları kapsamında Deprem Çalıştayı gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu başkanlığında düzenlenen çalıştaya Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

çalıştayın odak noktaları:

Çalıştayda Aydın’ın deprem tehlikesi ve risklerine ilişkin mevcut durum değerlendirildi; hazırlanan risk analizi ve deprem senaryosu katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca 2022-2026 döneminde yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, 2027-2031 döneminde uygulanması planlanan taslak eylemler ayrıntılı biçimde ele alındı.

beklenen katkılar:

Toplantının, Aydın’ın afet risklerinin azaltılması ve dirençli bir kent hedefi doğrultusunda ortak akıl geliştirilmesine, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ve risk azaltma çalışmalarının etkinliğinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Çalıştay çıktıları, IRAP hazırlık sürecine rehberlik edecek veriler sunacak şekilde değerlendirilecek.

AYDIN AFAD KOORDİNASYONUNDA DEPREM ÇALIŞTAYI YAPILDI

AYDIN AFAD KOORDİNASYONUNDA DEPREM ÇALIŞTAYI YAPILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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