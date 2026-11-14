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Aydın'da özçekim izdihamı: vali Varol vatandaşlarla fotoğraf pozları verdi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu; sohbetler, talepler ve çok sayıda özçekim isteği buluşmaya renk kattı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın'da özçekim izdihamı: vali Varol vatandaşlarla fotoğraf pozları verdi

Vali Varol'un esnaf ve vatandaş buluşması

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kent merkezinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini tek tek dolaşan Varol, hem esnafa hayırlı işler diledi hem de mahalle sakinleriyle sohbet etti. Görüşmeler sırasında ortaya çıkan en dikkat çekici unsur ise vatandaşların fotoğraf talepleri oldu.

Vatandaşlarla yakın iletişim:

Görüşmelerde Valinin talepleri dinleyişi ve samimi yaklaşımı öne çıktı. Aydın Valiliği yapılan açıklamada, Valinin esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiği, iş yerlerini ziyaret ederek esnafın kazancına yönelik iyi dileklerini ilettiği ve vatandaşların talep ile önerilerini dinlediği belirtildi. Bu temaslar sırasında yöneltilen öneriler not edildi ve konuşmalar yerel gündeme ilişkin doğrudan geri bildirim sağladı.

Fotoğraf talepleri ve halkın ilgisi:

Ziyaret anları, özellikle gençler ve çocuklar arasında büyük ilgi gördü; vatandaşlar, Valinin yanında fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Varol, özçekim taleplerini geri çevirmedi ve bir vatandaşın cep telefonuyla gerçekleştirilen karede yer aldı. Çevredeki diğer kişiler de bu anları ilgiyle izledi ve buluşma renkli görüntülere sahne oldu.

Bu tür saha buluşmaları, yerel yöneticiler ile halk arasındaki doğrudan iletişimi güçlendiriyor. Valinin ziyaretleri, hem esnafla kurulan ilişkinin pekişmesine hem de vatandaşların gündeme dair taleplerinin yerinde iletilmesine olanak tanıyor; özçekim anları ise bu yakınlığı somutlaştıran sosyal bir unsur olarak kayda geçti.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL&#039;UN ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞMASINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL'UN ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞMASINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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