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Aydın'da pazar öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, 27 Eylül Pazar 15.00-23.59 arasında Aydın'da metrekareye 21-50 kg kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da pazar öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısı

uyarı ve yetkili kurum:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

etki süresi ve yağış miktarı:

Uyarıya göre 27 Eylül Pazar günü yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor. Uyarı, 15.00 ile 23.59 saatleri arasında geçerli olacak ve beklenen yağış miktarı metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında öngörülüyor.

beklenen olumsuzluklar:

Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu riski bulunuyor. Ayrıca yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji kurumları, yayımlanan uyarının dikkate alınmasını ve gelişmelerin takip edilmesini önerdi.

(ARŞİV FOTO) - METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AYDIN GENELİNDE YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA KUVVETLİ...

(ARŞİV FOTO) - METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AYDIN GENELİNDE YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ BİLDİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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