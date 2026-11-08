Aydın’da perşembe kıyılarda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

meteoroloji uyarısı ve raporun kapsamı:

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 8-12 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre Aydın genelinde önümüzdeki günlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Raporda günlere göre sıcaklık ve yağış dağılımı ile kıyı kesimlere dikkat çekiliyor.

pazartesi ve salı beklentileri:

9 Kasım Pazartesi günü kent genelinde sıcaklıkların en düşük 6, en yüksek 19 derece civarında olması bekleniyor. Akşam geç saatlerde kentin batı kıyılarında sağanak yağışın görüleceği belirtiliyor. Sabah saatlerinde ise merkez çevreleri ve kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olabilir.

10 Kasım Salı günü için tahminler sabahın ilk saatlerinde sağanak yağış, gün içinde ise zamanla parçalı bulutlu bir havanın etkili olması yönünde. Günün en düşük sıcaklığı 11, en yüksek sıcaklığı 19 derece olarak öngörülüyor.

çarşamba ve perşembe: yağışın artışı:

11 Kasım Çarşamba günü Aydın'da parçalı ve çok bulutlu hava sürerken kıyı kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde kentin batı ve güney kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklıkları 10-21 derece aralığında seyredecek.

12 Kasım Perşembe günü bölgedeki yağışlı sistemin etkisini artıracağı, il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Raporda özellikle kıyı kesimlerde yağışların kuvvetli olabileceği vurgulanıyor. Perşembe günü beklenen sıcaklıkların en düşük 12, en yüksek 21 derece olması öngörülüyor.

hafta sonu görünümü ve rüzgar:

Raporda ayrıca 8 Kasım Pazar günü için gün içinde sıcaklığın yaklaşık 17 dereceye kadar yükselebileceği, akşam saatlerinde ise 10 dereceye düşeceği belirtiliyor. Gün içinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerinden saatte 30-50 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

AYDIN’DA YENİ HAFTAYLA BİRLİKTE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ GÖSTERMEYE HAZIRLANIYOR. METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE KENTTE PAZARTESİ GÜNÜ BATI KIYILARINDA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİRKEN, PERŞEMBE GÜNÜ İSE KIYI KESİMLERDE KUVVETLİ OLMAK ÜZERE İL GENELİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK.