Aydın'da dijital hastane dönüşümü sürüyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı yedi sağlık kuruluşu, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Dijital Hastane Dönüşüm programını başarıyla tamamlayarak HIMSS Seviye 6 sertifikasını almaya hak kazandı. Program, sağlık tesislerinin dijitalleşme düzeyini ve teknolojik altyapısını uluslararası standartlara göre değerlendirmeyi hedefliyor.

Dijital değerlendirme ve kurum listesi:

Sağlık Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatılan Dijital Hastane çalışmaları, uluslararası akreditasyon kuruluşu Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) ile iş birliği içinde yürütülüyor. Aydın'da sertifika almaya hak kazanan kuruluşlar arasında 4 devlet hastanesi, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bulunuyor. Bu başarının temelinde altyapı yatırımları, elektronik kayıt sistemleri ve sağlık bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı yer alıyor.

Hedefler ve bundan sonraki adımlar:

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, özellikle Aydın Şehir Hastanemiz başta olmak üzere ildeki sağlık tesislerinin dijital dönüşüm süreçlerinin geliştirilmesi ve HIMSS kriterleri doğrultusunda daha üst seviyelere taşınması için planlama çalışmalarını başlattığını açıkladı. Yürütülecek çalışmalarla; bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı, dijital sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması, hasta ve çalışan güvenliğinin güçlendirilmesi ile sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıkta dijital dönüşüm sürecini geliştirerek vatandaşlara daha güvenli, etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya yönelik çabaların sürdürüleceğini belirtti. Alınan HIMSS Seviye 6 sertifikaları, ildeki dijitalleşme seyrinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

AYDIN’DA DİJİTAL HASTANE DÖNÜŞÜMÜ BAŞARIYLA SÜRÜYOR