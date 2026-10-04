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Aydın’da sahipsiz hayvanlar için koordineli bakım ve yaşam alanı planı

Aydın'da Vali Dr. Osman Varol başkanlığındaki kurul, 5199 sayılı kanun kapsamında sahipsiz hayvanların bakım ve güvenli yaşam alanları konusunu değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın’da sahipsiz hayvanlar için koordineli bakım ve yaşam alanı planı

Aydın’da sahipsiz hayvanlar için koordineli bakım ve yaşam alanı planı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde il genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda sahipsiz hayvanların bakım, rehabilitasyon ve güvenli yaşam alanlarına yönelik uygulamalar ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

toplantının odak noktası:

Gündemde öncelikle sahipsiz hayvanların günlük bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin iyileştirilmesi yer aldı. Kurul, hayvan refahının artırılmasına yönelik uygulamaların yanı sıra, kent içindeki güvenli yaşam alanlarının belirlenmesi ve sürdürülmesi konularına vurgu yaptı. Toplantıda ayrıca kent sakinlerinin güvenliği ile hayvanların esenliği arasındaki dengenin korunmasının önemi bir kez daha gündeme getirildi.

kurumlar arası iş birliği ve sürdürülecek çalışmalar:

Toplantıda, uygulamaların etkinliğinin artırılması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun gerekliliği üzerinde duruldu. Karar doğrultusunda Aydın’daki ilgili kurum ve kuruluşların, sahipsiz hayvanlara yönelik bakım, rehabilitasyon ve yaşam alanı çalışmalarını eşgüdümlü şekilde sürdürmesine karar verildi. Kurul, yürütülen uygulamaların izlenmesi ve gerektiğinde güncellenmesi için düzenli değerlendirmeler yapılacağını belirtti.

AYDIN’DA SAHİPSİZ HAYVANLARIN BAKIM VE REHABİLİTASYON SÜREÇLERİ İLE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARINA...

AYDIN’DA SAHİPSİZ HAYVANLARIN BAKIM VE REHABİLİTASYON SÜREÇLERİ İLE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR, HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISINDA ELE ALINDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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