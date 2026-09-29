Aydın'da şehir hastanesine alternatif sağlayan yeni güzergah hizmete girdi

Aydın'da ulaşım rahatlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi mevkiinden başlayan Turgut Özal, Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarlarında yol, kaldırım, köprü ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Proje, özellikle Aydın Şehir Hastanesi ile İncirliova yönüne erişimde şehir merkezinden yeni bir alternatif oluşturuyor.

yapılan çalışmalar:

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; mevcut güzergahların iyileştirilmesi, yeni kaldırım düzenlemeleri, köprü inşası ve altyapı yenilemeleri tamamlandı. Söz konusu düzenlemeler, İzmir Bulvarı üzerinden sağlanan bağlantıyla birlikte kentin ulaşım akışını daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.

projenin maliyeti ve bağlantılar:

Projenin yatırım maliyeti 250 milyon Türk Lirası olarak açıklanırken, yeni yolun aynı zamanda Kuzey Çevre Yolu projesinin ilk etabının bağlantısını sağlayacağı belirtildi. Daha önce tamamlanıp hizmete açılan şehir hastanesi güzergahıyla entegrasyon, bölgeye ek bir ulaşım alternatifi kazandırdı.

belediye açıklaması:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmanın tamamlandığını ve tüm ilçelerde alt-üstyapı yatırımlarının süreceğini vurguladı. Çerçioğlu, "Aydın Şehir Hastanesi’ne ulaşımda alternatif bir güzergah oluşturan, Efeler ile İncirliova ilçelerimiz arasında yeni bir alternatif yol oluşturan Turgut Özal, Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarlarımızda çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki yıllarda hizmete alacağımız Kuzey Çevre Yolu projemizin de ilk etabının bağlantısını sağlayacak olan yolumuzun Aydınımızı hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kentimizin ulaşımını rahatlatacak yatırımlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni güzergahın hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışı ve hastaneye erişim süreçlerinde gözle görülür bir rahatlama hedefleniyor; vatandaşlara şehir içi ulaşımda alternatif bir rota sağlanmış oldu.

AYDIN’DA TURGUT ÖZAL, ZEYTİN DALI VE KIZILÇAY BULVARLARINDA YOL, KALDIRIM, KÖPRÜ VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. YENİ GÜZERGAH, AYDIN ŞEHİR HASTANESİ İLE İNCİRLİOVA YÖNÜNE ULAŞIMDA ALTERNATİF OLUŞTURDU.