Aydın’da sezon provası: Aydın Cup 2026 kapıları açıyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlediği Aydın Cup 2026 için geri sayım başladı. Turnuva, 25-26 Eylül tarihlerinde Aydın BBSK Spor Salonu’nda oynanacak ve ev sahibi Aydın Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra Denizli BBSK, Karşıyaka ve PTT Spor takımları mücadele edecek. İki gün sürecek organizasyon, takımların sezon öncesi hazırlıklarını test etme fırsatı sunacak.

turnuva programı:

Karşılaşmalar 25 Eylül Cuma günü başlayacak. Turnuvanın ilk gününde saat 13.00'te Karşıyaka ile Denizli BBSK karşı karşıya gelecek. Günün ikinci maçında ise saat 16.00'da Aydın Büyükşehir Belediyespor ile PTT Spor mücadele edecek. Maç takvimi, takımların hazırlık düzeylerini görmek ve kısa süreli rekabet ortamı sağlamak üzere düzenlendi.

ikinci gün ve ödül karşılaşmaları:

Turnuvanın ikinci gününde, ilk günün sonuçlarına göre üçüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak. Üçüncülük maçı saat 12.00'de, final karşılaşması ise saat 15.00'te başlayacak. Bu eşleşmeler, takımların turnuvadaki performanslarına göre sıralanacak.

Tüm karşılaşmalar vatandaşlara ücretsiz olarak açık olacak; organizasyon, kentte voleybol ilgisini canlı tutmayı ve yeni sezon öncesi takımların ritim yakalamasını amaçlıyor. Aydın BBSK Spor Salonu, iki gün boyunca voleybolseverleri ağırlayacak.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’UN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENECEK AYDIN CUP 2026, 25-26 EYLÜL TARİHLERİNDE DÖRT TAKIMIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.