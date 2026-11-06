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Aydın'da sona yaklaşan Dörtyol Köprülü kavşağı açılışa gün sayıyor

Özlem Çerçioğlu, AK Parti heyetiyle incelediği yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı'nda çalışmaların sona yaklaştığını, yakında trafiğe açılacağını bildirdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da sona yaklaşan Dörtyol Köprülü kavşağı açılışa gün sayıyor

Yeni kavşak Aydın trafiğini hedefliyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapımı sona yaklaşan Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Proje, kent ulaşımını rahatlatmayı amaçlıyor ve yetkililer çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade ediyor.

İnceleme heyeti ve yerinde değerlendirme

Başkan Çerçioğlu, beraberindeki AK Parti heyeti ile köprülü kavşağı sahada inceledi. İncelemede İl Başkanımız Mehmet Erdem, Milletvekilimiz Seda Sarıbaş, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ile kadın ve gençlik kolları temsilcileri yer aldı.

İncelemelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çerçioğlu, "Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağımız Aydınımıza hayırlı uğurlu olsun" diyerek projeye verdiği önemi vurguladı ve Aydın için hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Açılış planı ve beklenen etkiler

Yetkililer, köprülü kavşaktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından projenin önümüzdeki günlerde trafiğe açılmasının planlandığını aktardı. Tamamlandığında kavşağın kent içi araç akışını kolaylaştırması ve trafik yoğunluğunu hafifletmesi bekleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, projenin hizmete alınmasının ardından vatandaşları mevcut ve planlanan hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: &quot;YENİ DÖRTYOL KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIMIZ AYDINIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN&quot;

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "YENİ DÖRTYOL KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIMIZ AYDINIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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