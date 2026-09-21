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Aydın'da sonbaharda gençlerin odaklanma becerilerini güçlendirecek ücretsiz atölye

Ekim-Kasım aylarında Aydın'da 11-13 ve 16-18 yaş gruplarına yönelik ücretsiz Dikkat Geliştirme Programı, oyun ve grup çalışmalarıyla odak kazandıracak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Aydın'da sonbaharda gençlerin odaklanma becerilerini güçlendirecek ücretsiz atölye

Programın amacı ve kapsamı:

Aydın'da ders çalışırken odaklanmakta zorlanan, dikkatini sürdürmekte güçlük çeken ve başladığı işi yarıda bırakan gençlere yönelik olarak hazırlanan Dikkat Geliştirme Programı, sonbahar döneminde ikinci kez uygulanacak. Yaz döneminde ilk grubu tamamlanan programın ikinci döneminde katılımcıların kendi dikkat süreçlerini tanımaları ve günlük yaşamda dikkatlerini daha etkin kullanabilmeleri amaçlanıyor.

Program içeriği ve yöntemleri:

Program kapsamında gençlerin dikkat becerilerini geliştirmeye yönelik oyun, egzersiz ve grup çalışmaları yer alacak. Ders sırasında zihni başka yerlere kayan, uzun süre odaklanmakta zorlanan veya başladığı çalışmayı tamamlamakta güçlük çeken gençlerin, dikkatlerinin nasıl çalıştığını fark etmeleri ve bu becerilerini güçlendirmeleri hedefleniyor.

Uygulama takvimi ve katılım bilgileri:

Ekim ve Kasım aylarında, haftada bir gün yapılan 90 dakikalık oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek programda, her grup 6 gençten oluşacak. Program, 11-13 ve 16-18 yaş gruplarına yönelik düzenlenirken, ailelere yönelik 2 ayrı oturum da program kapsamında yer alıyor.

Programın yürütücülüğünü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu Okan Kuş üstlenecek. Etkinlik, Aydın Valiliği Portakal Çiçeği Yaşam Atölyesi Ergen Psiko-Sosyal Danışma Merkezi bünyesinde ücretsiz olarak sunuluyor. Programa katılmak isteyenler, merkezi arayarak kayıt yaptırabilirler.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’DA DERS ÇALIŞIRKEN ODAKLANMAKTA ZORLANAN, DİKKATİNİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’DA DERS ÇALIŞIRKEN ODAKLANMAKTA ZORLANAN, DİKKATİNİ SÜRDÜRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEN VE BAŞLADIĞI İŞİ YARIDA BIRAKAN GENÇLERE YÖNELİK DİKKAT GELİŞTİRME PROGRAMI, SONBAHAR DÖNEMİNDE İKİNCİ KEZ UYGULANACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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