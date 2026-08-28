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Aydın'da tarım arazilerinin korunması için yol haritası belirlendi

Vali Dr. Osman Varol başkanlığında Aydın’da toprak koruma kurulu toplandı; tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ele alındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'da tarım arazilerinin korunması için yol haritası belirlendi

Aydın’da toprak koruma gündemi açıklandı:

Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı’nda, ildeki tarım arazilerinin korunmasına yönelik öncelikler ve uygulama adımları değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

gündem ve katılımcıların değerlendirmeleri:

Toplantıda, arazi kullanımına ilişkin başlıklar ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar, tarım arazilerinin verimli kullanılmasının yanı sıra mevcut toprak kaynaklarının korunması ve uzun vadede sürdürülebilir yönetimi için izlenecek politikalar üzerinde görüşlerini paylaştı. Tartışmalarda, koruma tedbirleri ile arazi kullanım planlamasının uyumlu hâle getirilmesinin önemi vurgulandı.

sürdürülebilir kullanım için atılacak adımlar:

Kurulda ayrıca toprak kaynaklarının sürdürülebilir değerlendirilmesine yönelik çalışmaların planlanması ve koordinasyonu konuşuldu. Katılımcılar, arazilerin korunması, mevcut kaynakların etkin kullanılması ve arazi kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanması yönünde değerlendirmelerde bulundu. Toplantı, uygulanabilir yol haritalarının oluşturulması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerekliliği ile sonlandırıldı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL’UN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPRAK KORUMA KURULU...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL’UN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANTISI’NDA, TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, VERİMLİ KULLANILMASI VE TOPRAK KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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