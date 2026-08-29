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Aydın'da turizm stratejileri: potansiyel iş birliğiyle gelişecek

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığındaki toplantıda kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, turizm çeşitliliği ve marka değerinin güçlendirilmesi ele alındı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Aydın'da turizm stratejileri: potansiyel iş birliğiyle gelişecek

Aydın'da kültür ve turizm çalışmaları değerlendirildi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen Kültür ve Turizm Çalışma Grubu Toplantısında kentin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcıları Uğur Kolsuz ve Meral Uçar, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantının gündemi:

Oturumda öncelikle kentin mevcut kültür ve turizm kapasitesi ele alındı. Katılımcılar, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, farklı alanların ön plana çıkarılması ve bunun sonucunda Aydın'ın marka değerinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdiler. Görüşmelerde, kaynakların verimli kullanımı ve tanıtım stratejilerinin uyumlu yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Kurumsal iş birliği ve takip süreci:

Toplantıda ayrıca kentte yürütülecek çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon içinde sürdürülmesi gerektiği üzerinde duruldu. Katılımcılar, planlanan çalışmaların eşgüdümlü şekilde ilerlemesi ve konuların düzenli olarak takip edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Tartışmalar, Aydın'ın turizm potansiyelini artırmaya yönelik somut adımları şekillendirme amacıyla devam edecek şekilde sonlandırıldı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜLTÜR VE TURİZM ÇALIŞMA GRUBU...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜLTÜR VE TURİZM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI’NDA, KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ, TURİZM FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE AYDIN’IN MARKA DEĞERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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