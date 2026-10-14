Aydın'da üç ilçede dini yapılanmaya yönelik operasyon: 3 gözaltı

Aydın emniyeti üç ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, dini istismar eden terör örgütünün faaliyetlerini önlemek ve takip etmek amacıyla çalışma başlattı.

Operasyonun yapıldığı ilçeler ve gözaltılar:

Çalışma kapsamında Didim, Söke ve Çine ilçelerinde üç adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan müdahalede Ç.A., R.G. ve M.E.C. isimli şüpheliler terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller ve adli süreç:

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve toplama kararı bulunan çok sayıda kitap ele geçirildi. Savcılık işlemleri sonucunda Ç.A. serbest bırakılırken, R.G. ve M.E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN’IN ÜÇ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI.