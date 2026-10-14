Dolar 49,3850 +0,03%
Euro 55,1044 -0,28%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,97 -1,34%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 105,97 +0,26%
--°

Aydın'da üç ilçede dini yapılanmaya yönelik operasyon: 3 gözaltı

Aydın TEM ekipleri Didim, Söke ve Çine'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda üç şahsı gözaltına aldı; dijital materyal ve çok sayıda kitap ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:45

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 19:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın'da üç ilçede dini yapılanmaya yönelik operasyon: 3 gözaltı

Aydın emniyeti üç ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, dini istismar eden terör örgütünün faaliyetlerini önlemek ve takip etmek amacıyla çalışma başlattı.

Operasyonun yapıldığı ilçeler ve gözaltılar:

Çalışma kapsamında Didim, Söke ve Çine ilçelerinde üç adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan müdahalede Ç.A., R.G. ve M.E.C. isimli şüpheliler terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller ve adli süreç:

Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve toplama kararı bulunan çok sayıda kitap ele geçirildi. Savcılık işlemleri sonucunda Ç.A. serbest bırakılırken, R.G. ve M.E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN’IN ÜÇ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI.

AYDIN’IN ÜÇ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı
images

Kayseri'de 2021'den beri aranan kişi Bankacılık Kanunu ihlalleri gerekçesiyle ce...
images

Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde sürücü kurtarıldı
images

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te şimşek gösterisi: gece bir saat boyunca gündüze döndü

Yol sulara teslim oldu: D-650'de mahsur kalan araçlar tahliye ediliyor

Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı: seferberlik hazırlığı ve anma

Yatırım fonu tasfiyesinde devir işlemleri kamu bütçesine yük olmayacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti