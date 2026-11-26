Voleybolda farkındalık ve birlik mesajı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen voleybol müsabakası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleşti. Etkinlik, kurum temsilcileri ile basın mensuplarını bir araya getirerek kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığı vurgulamayı amaçladı.

etkinlik akışı:

Müsabaka, Mimar Sinan Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Organizasyonda açılan #SaygıylaMümkün etiketi taşıyan pankart ile kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekildi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aydın basını ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan karma takımlar kıyasıya mücadele etti; maç sonunda kazananın dostluk ve dayanışma olduğu vurgulandı.

ödül töreni ve katılımcılar:

Müsabakanın ardından sporculara kupa ve madalyalar takdim edildi. Ayrıca Aydın Gazeteciler Cemiyeti sporculara ve davetlilere çiçek dağıttı. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taner Emre, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vicdan Çetav, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İnan Gül ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ile çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA AYDIN'DA VOLEYBOL MÜSABAKASI DÜZENLENDİ. FARKLI KURUMLARIN TEMSİLCİLERİ İLE BASIN MENSUPLARININ BİR ARAYA GELDİĞİ KARŞILAŞMADA KAZANAN DOSTLUK OLDU.