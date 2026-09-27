Aydın'da yağışlar yoğunlaşıyor: güneydoğuda öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor

Hava durumu özet:

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahminlere göre 27 Eylül Pazar günü Aydın'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde kent genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir; öğle saatlerinden itibaren yağışların özellikle kentin güneydoğu kesimlerinde kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının gün içinde 20 ila 24 derece arasında seyretmesi, en yüksek değerin ise 12.00-15.00 saatleri arasında 24 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgarın ise gün boyunca batı ve güneybatı yönlerden saatte 5-20 km, öğleden sonra ise batı-kuzeybatı yönlerden saatte 10-25 km hızla esmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerin görünümü:

Meteoroloji verileri yağışlı havanın kısa süreli olmadığını gösteriyor. 28 Eylül Pazartesi günü Aydın’ın merkez ve doğu kesimlerinde, 29 Eylül Salı günü ise yine merkez ve doğu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu iki günde hava sıcaklıklarının en düşük 14-15, en yüksek 27-28 derece civarında olması tahmin ediliyor.

30 Eylül Çarşamba günü kıyı kesimler hariç Aydın genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, sıcaklıkların 14 ila 28 derece arasında değişeceği bildirildi. 1 Ekim Perşembe günü de parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani yağış, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olması; sürücülerin su birikintilerine dikkat ederek hızlarını azaltmaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri öneriliyor.

AYDIN’DA BUGÜN PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVANIN HAKİM OLMASI, KENT GENELİNDE YEREL SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARIN GÖRÜLMESİ BEKLENİRKEN, ÖĞLEDEN SONRA KENTİN GÜNEYDOĞU KESİMLERİNDE YAĞIŞLARIN KUVVETLİ OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR.