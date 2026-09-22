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Aydın'da yerelden ulusala çözüm: 15 temada çevre ve kaynak yönetimi

ADÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda Aydın’ın çevre, su, tarım ve atık sorunları 15 masada ele alınarak uygulanabilir çözüm ve ölçülebilir hedefler belirlendi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da yerelden ulusala çözüm: 15 temada çevre ve kaynak yönetimi

Çalıştayın amacı ve katılımcılar:

Aydın’da düzenlenen Şehir Çalıştayı, çevre, iklim değişikliği, atık ve kaynak yönetimine ilişkin yerel ölçekte çözüm arayışını odağa aldı. ADÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Çalıştayın temel hedefi, Aydın’ın çevre ve kaynak yönetimindeki ihtiyaçları tespit edilip kente özgü ve uygulanabilir önerilerin geliştirilmesiydi.

Üniversite süreçte bilimsel koordinasyon, sekretarya ve raporlama görevlerini üstlendi; çalışma, “yerelden ulusala israf, atık ve kaynak yönetimi” yaklaşımıyla yürütüldü.

Tematik masalar:

Toplam 15 tematik masa kurularak Aydın’ın öncelikli konu başlıkları ayrıntılı biçimde ele alındı: iklim, afet ve doğa yönetimi; su yönetimi ve sulama verimliliği; denizler ve kıyılar; tarım ve gıda; plastik ve tek kullanımlık ürünler; sanayi ve dönüşüm ekonomisi; enerji ve ulaşım; kentsel alan yönetimi; turizm; sağlık kurumlarında sıfır atık; eğitim ve toplumsal dönüşüm; finansman; yönetişim; dijitalleşme ve veri yönetimi. Masa çalışmaları hem sorunları hem de sahada uygulanabilecek iyi uygulama ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Öne çıkan değerlendirmeler ve beklenen çıktılar:

Açılış konuşmalarında su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal kaynakların korunması, gıda israfının önlenmesi, atıkların geri kazanımı, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunması ile iklim değişikliğinin yerel etkilerine karşı önlemler öne çıkarıldı. ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, 15 tematik masada Aydın’ın önceliklerinin belirlenerek uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ise israf, atık yönetimi ve çevre bilincine dair çalışmaların küresel bir sorunla bağlantılı olsa da çözüm süreçlerinin büyük ölçüde yerelden başladığını belirtti. Çalıştayın yaklaşımı, “İsraf Tasarruf Atık Dönüşüm İklim Etkisi” dönüşüm zinciri üzerinden kaynakların etkin kullanılması, israfın oluşmadan önlenmesi ve geri kazanım süreçlerinin güçlendirilmesi yönünde şekillendi.

Çalışma sonucunda ortaya konması planlanan ölçülebilir hedefler ile elde edilen veriler ve önerilerin Aydın’ın çevre ve iklim politikalarına katkı sunması; ayrıca hazırlanan çıktıların ulusal politika süreçlerine ve Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerine yerelden katkı sağlaması amaçlanıyor. Aydın’daki çalıştay sonuçlarının ilerleyen dönemde düzenlenecek sonuç konferansında kamuoyuyla kapsamlı şekilde paylaşılması bekleniyor.

AYDIN’DA DÜZENLENEN SIFIR ATIK, ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI’NDA KENTİN ÇEVRE, ATIK, SU...

AYDIN’DA DÜZENLENEN SIFIR ATIK, ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI’NDA KENTİN ÇEVRE, ATIK, SU, TARIM VE İKLİM SORUNLARI 15 TEMATİK MASADA ELE ALINARAK YEREL ÖLÇEKTE UYGULANABİLİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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