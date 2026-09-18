Aydın'da yollar yenileniyor, ulaşıma eş zamanlı yatırım seferberliği

Aydın genelinde eş zamanlı yol çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kent genelinde yürütülen yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde 17 ilçede eş zamanlı ilerleyen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

İlçeler ve öncelikli noktalar:

Çalışmalar, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı, A1 kanal yolu, Elizdere köprüsü yapım işi ile Yörük Ali Efe, Yaşar Kemal, Kızılçay, Polis Okulu, Şair Ömer, Turgut Özal ve Efekent Bulvarları, Evliya Çelebi Caddesi ve Dereköy, Gölcük, Eğrikavak, Çeştepe mahallelerinde; Nazilli ilçesinde Atatürk Caddesi ile Ocaklı, Aşağıyakacık ve Ovacık mahallelerinde sürüyor.

Didim'de Mavişehir Halk Marinası ve 5539. Cadde, Bozdoğan'da Atatürk Caddesi ile Örtülü, Güney ve Alhisar mahalleleri; Karacasu'da Mustafa Kemal Paşa ve Tavas caddeleri ile Ataköy ve Nargedik mahalleleri; Çine'de Topçam, Ünlüce ve Karakollar mahalleleri öncelikler arasında bulunuyor.

Kuşadası'nda 1380. ve Atatürk Caddeleri, Sultanhisar'da Malgaçmustafa ve Malgaçemir mahalleleri, İncirliova'da Cılımbız, İkizdere ve Karabağ mahalleleri, Söke'de 1354. Cadde ile Güzeltepe, Demirçay, Kemalpaşa ve Köprüalan mahalleleri de çalışma programında yer alıyor. Köşk ilçesinde Cumayanı ve Ahatlar mahalleleri ile Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri arasında Beğerli ile Yazıkent mahalleleri arasındaki yolda da eş zamanlı müdahaleler yürütülüyor.

Yüzey yenileme ve trafik güvenliği:

Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, sürücü ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar da hayata geçiriliyor. İş programları kapsamında bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarıyla kent içi ulaşımın kesintisiz ve güvenli sürdürülmesi amaçlanıyor.

Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kentimizin dört bir yanında yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 ilçemizin tamamında yatırım ve projelerimize devam ediyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN ÇALIŞMALARIYLA AYDIN'IN TÜM İLÇELERİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM, PROJE VE HİZMETLER DEVAM EDİYOR.