Aydın'dan Atina'ya gümüş madalya: Ada Yıldırım il müdürlüğünde ağırlandı

Atina'da düzenlenen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı paylaşmak üzere Ada Yıldırım ve antrenörü Bayram Keskinkılıç, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Genç sporcu, turnuvadaki performansıyla kente gurur yaşattı.

şampiyonadaki başarı ve madalya:

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6-16 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda Ada Yıldırım final maçını kaydederek gümüş madalya ile dünya ikincisi oldu. Turnuva süresince sergilediği teknik ve dayanıklılık, sporcunun uluslararası arenadaki yükselişini gösterdi.

gelecek hedefleri ve yerel destek:

Ada Yıldırım, bir sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti ve destekleri için İl Müdürü Serhat Yığmatepe'ye teşekkür etti. Müdür Yığmatepe ise Yıldırım ve antrenörünü tebrik ederek, il müdürlüğü olarak spora ve sporcuya desteğin süreceğini vurguladı.

Ziyaret, genç sporcunun hem performansının hem de ilerleyen dönemdeki hedeflerinin yerel yönetim tarafından benimsendiğini gösterdi; il müdürlüğü destek taahhüdünü yinelendi.

TİNA’DA DÜZENLENEN DÜNYA GENÇLER MUAY THAİ ŞAMPİYONASI’NDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK DÜNYA İKİNCİSİ OLAN AYDINLI SPORCU ADA YILDIRIM, ANTRENÖRÜYLE BİRLİKTE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ SERHAT YIĞMATEPE’Yİ ZİYARET EDEREK BAŞARISINI PAYLAŞTI.