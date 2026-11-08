Aydınfest finalinde müzik ve coşku kent merkezini sardı

Aydınfest finalinde sahne coşkusu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, Aydın Tekstil Park'ta gerçekleştirilen final gecesiyle sona erdi. Etkinliğin kapanışında önce Color Party düzenlenirken, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneyi sırasıyla Mela Bedel, Manuş Baba ve Gazapizm aldı. Ünlü sanatçılar, repertuarlarındaki sevilen parçaları seslendirerek izleyicilere hareketli ve duygusal anlar yaşattı.

Sanatçılar ve izleyici buluşması:

Konserler boyunca farklı kuşaklardan izleyiciler, şarkılara eşlik etti ve mekanın atmosferi yüksek enerjili anlara sahne oldu. Organizasyon süresince sahne geçişleri düzenli ilerlerken, teknik ekip ve güvenlik önlemleri etkinliğin akışını destekledi. On binlerce Aydınlı, festivalin finalinde bir araya gelerek ortak bir müzik deneyimi yaşadı.

Aydın Tekstil Park ve kent yaşamına katkısı:

Vatandaşlar, festivali Aydın'a kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Katılımcılar, Aydın Tekstil Park'ın konserler, etkinlikler ve buluşmalarla kentin kültürel yaşamına yeni bir soluk getirdiğini, mekanın artık bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı. Festivalin kapanışı, Aydın'da yaz etkinliklerinin güçlü bir şekilde sürdüğüne işaret etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AYDINFEST GENÇLİK FESTİVALİ, MUHTEŞEM BİR FİNALLE SONA ERDİ. AYDIN TEKSTİL PARK’TA GERÇEKLEŞEN FESTİVALİN SON GÜNÜNDE COLOR PARTY’NİN ARDINDAN MELA BEDEL, MANUŞ BABA VE GAZAPİZM SAHNE ALDI. ÜNLÜ SANATÇILAR, SEVİLEN ŞARKILARIYLA ON BİNLERCE AYDINLIYA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.