Aydın'ın dış ticaret performansı: ihracat güçlü, ithalat yükselişte

Ağustos verileri ve karşılaştırma:

Aydın'ın Ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 155 milyon 511 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 48,2 artışla 42 milyon 476 bin dolar oldu. Aylık veriler, ihracatta sınırlı bir gerileme ile birlikte ithalatta dikkat çeken bir yükseliş olduğunu gösteriyor.

Ocak-Ağustos performansı ve dış ticaret rasyosu:

Aydın Sanayi Odası tarafından TÜİK verileri esas alınarak hazırlanan Ağustos 2026 İhracat Raporu'na göre, ilin Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracatı 1 milyar 302 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde ithalat 309 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçlarla Aydın, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 22'nci ili olurken, yüzde 421,4 ihracatın ithalatı karşılama oranıyla en çok ihracat yapan ilk 25 il arasında üçüncü sırada yer aldı.

Pazar dağılımı, sektörler ve oda değerlendirmesi:

Ağustos ayında Aydın'dan 134 ülkeye ihracat yapıldı. Başlıca ihracat pazarları arasında İtalya, Hollanda, ABD, Almanya ve Çin bulunuyor. Sektörel bazda ise Gıda Ürünleri ve İçecek sektörü %28,4 payla ilk sırayı alırken, "Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat" sektörü %15,9 ile ikinci sırada yer aldı.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş verileri değerlendirirken şunları söyledi: "Ağustos ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre sınırlı bir azalışla 155,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen yılın ilk sekiz ayında 1,3 milyar doların üzerinde ihracata ulaşmış olmamız bizim için kıymetli. Ayrıca yüzde 421,4’lük ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Türkiye’de üçüncü sırada yer almamız, Aydın’ın dış ticaretteki güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor."

Maraş ayrıca, "Ağustos ayında 134 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İtalya, Hollanda, ABD, Almanya ve Çin başlıca pazarlarımız arasında yer aldı. Önümüzdeki dönemde hem mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırmayı hem de yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz. Yılın kalan bölümünde ihracatımızı daha ileri taşımak için sanayicilerimiz ve ihracatçılarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üreten, istihdam sağlayan ve Aydın ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı kutluyorum."

AYDIN SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖKHAN MARAŞ, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TARAFINDAN AÇIKLANAN FAALİYET İLLERİNE GÖRE 2026 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ