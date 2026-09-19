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Aydın’ın iklim sınavı: meteorolojik riskler ve hazırlık eylemleri konuşuldu

İRAP 2027-2031 hazırlıkları kapsamında Aydın’da kuraklık, aşırı sıcak, dolu, şiddetli yağış ve fırtına riskleri görüşüldü, eylemler de tartışıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın’ın iklim sınavı: meteorolojik riskler ve hazırlık eylemleri konuşuldu

Çalıştayın amacı ve kapsamı:

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Aydın İRAP 2027-2031 hazırlık çalışmalarının 5. ve son gününde Meteorolojik Afetler ve İklim Değişikliği Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın temel amacı, Aydın’da iklim kaynaklı meteorolojik olayların oluşturduğu tehlike ve riskleri belirlemek; bu risklerin azaltılmasına yönelik öncelikli eylem alanlarını ortaya koymaktı.

Risk değerlendirmeleri ve senaryolar:

Toplantıda kuraklık, aşırı sıcaklar, dolu, şiddetli yağış ve fırtına gibi meteorolojik afetlerin kent genelindeki muhtemel etkileri ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar, Aydın için hazırlanan risk analizleri ve iklim değişikliğine bağlı senaryolar üzerinden olası zararların coğrafi dağılımı, tarımsal ve altyapısal etkiler ile acil müdahale gereksinimlerini değerlendirdi. Ayrıca, 2022-2026 döneminde gerçekleştirilen çalışmaların çıktıları gözden geçirilerek güçlü ve zayıf yönler tartışıldı.

2027-2031 eylemleri ve kurumlar arası koordinasyon:

Çalıştayın ikinci bölümünde 2027-2031 döneminde uygulanması planlanan taslak eylemler sunuldu ve kurumların görüşleri alındı. Oturumlarda, risklerin azaltılması için alınabilecek önlemler, erken uyarı sistemleri, altyapı güçlendirmeleri ve toplumsal farkındalık çalışmalarının önceliklendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, eylemlerin uygulanabilirliği, kaynak ihtiyacı ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar konusunda değerlendirmeler yaptı.

Etkinlik, İRAP hazırlık sürecinin bir parçası olarak kentin afetlere karşı hazırlık düzeyinin artırılmasına ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik somut öneriler üretti. Çalıştayda elde edilen görüş ve tespitlerin taslak plana yansıtılması planlanıyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürünün başkanlığındaki çalıştaya Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AYDIN&#039;DA KURAKLIK, AŞIRI SICAKLAR, DOLU, ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA GİBİ METEOROLOJİK AFETLERİN...

AYDIN'DA KURAKLIK, AŞIRI SICAKLAR, DOLU, ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA GİBİ METEOROLOJİK AFETLERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER, İL AFET RİSK AZALTMA PLANI'NIN (İRAP) 2027-2031 DÖNEMİ HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA ELE ALINDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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