Aydın'da 17 ilçe belediyesinin 2027 bütçeleri onaylandı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ikinci toplantısında, ilçe belediyelerinin 2027 mali yılı bütçeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin başkanlık etti. Daha önceki Kasım ayı ilk meclis oturumunda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2027 tahmini bütçesi 22 milyar 570 milyon TL olarak kabul edilmişti.

toplantı ve onay süreci:

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 17 ilçe belediyesinin bütçeleri oylamaya sunuldu. Meclisteki görüşmelerin ardından bütün ilçelerin bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek 2027 mali yılı için kesinleşti.

onaylanan bütçelerin dağılımı:

Onaylanan bütçelere göre Aydın ilçeleri arasında en yüksek bütçe 6 milyar TL ile Didim Belediyesi'ne ait oldu. İkinci sırada Efeler Belediyesi 4 milyar 384 milyon TL, üçüncü sırada Kuşadası Belediyesi 3 milyar 750 milyon TL yer aldı. İlçe belediyelerinin 2027 yılı için kabul edilen bütçeleri büyükten küçüğe şöyle sıralandı: Didim Belediyesi 6 milyar TL, Efeler Belediyesi 4 milyar 384 milyon TL, Kuşadası Belediyesi 3 milyar 750 milyon TL, Söke Belediyesi 2 milyar 450 milyon TL, Nazilli Belediyesi 2 milyar 250 milyon TL, İncirliova Belediyesi 1 milyar 677 milyon TL, Germencik Belediyesi 1 milyar 580 milyon 600 bin TL, Çine Belediyesi 1 milyar 38 milyon 878 bin TL, Bozdoğan Belediyesi 850 milyon 325 bin TL, Köşk Belediyesi 570 milyon TL, Kuyucak Belediyesi 560 milyon TL, Karacasu Belediyesi 501 milyon 750 bin TL, Koçarlı Belediyesi 440 milyon TL, Yenipazar Belediyesi 350 milyon TL, Sultanhisar Belediyesi 310 milyon TL, Karpuzlu Belediyesi 249 milyon 742 bin TL ve Buharkent Belediyesi 225 milyon TL.

Böylece Aydın'da 2027 yılında hizmet verecek ilçe belediyeleri bütçeleri netleşmiş oldu; en yüksek kaynak Didim'e, en düşük kaynak ise Buharkent'e ayrıldı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN KASIM AYI İKİNCİ TOPLANTISINDA İLÇE BELEDİYELERİNİN 2027 YILI BÜTÇELERİ ONAYLANDI. 17 İLÇE BELEDİYESİNİN BÜTÇELERİNİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLANTIDA EN YÜKSEK BÜTÇE 6 MİLYAR TL İLE DİDİM BELEDİYESİ'NE AYRILIRKEN, DİDİM'İ 4 MİLYAR 384 MİLYON TL İLE EFELER BELEDİYESİ, 3 MİLYAR 750 MİLYON TL İLE KUŞADASI BELEDİYESİ TAKİP ETTİ.