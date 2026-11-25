Tevfik Akkaş Porec'te 50 kg'de Avrupa ikincisi oldu

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına ringe çıkan milli sporcu Tevfik Akkaş, 50 kilogram kategorisinde turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Müsabaka gelişimi:

Finalde karşılaştığı rakip, Gençler Avrupa Şampiyonu ve Dünya İkincisi olan Azerbaycanlı boksördü. Karşılaşmada Akkaş, mücadeleci bir performans sergiledi; maçın değerlendirilmesi sonucunda rakibi üstün geldi ve millî sporcu Avrupa ikinciliğini elde etti.

Tebrikler ve il değerlendirmesi:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tevfik Akkaş ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerinin tebrik edildiği belirtilerek, sporcunun uluslararası arenadaki temsilinin önemi vurgulandı ve başarılarının devamı dilendi.

AYDIN’A AVRUPA İKİNCİLİĞİNİ GETİRDİ